La Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan amplió el convenio de cooperación con la empresa ECOBAT S.A.S para profundizar la recuperación de residuos reciclables y optimizar recursos destinados a tareas operativas. La medida se enmarca en la política provincial de economía circular y permitirá reutilizar más de 100 mil kilos de materiales recuperados en el Parque de Tecnologías Ambientales (PTA).

La nueva etapa quedó formalizada mediante la firma de un Acta Complementaria de Ampliación del convenio de asistencia y cooperación entre ambas instituciones. El acuerdo apunta a fortalecer el modelo de gestión ambiental basado en la reutilización de residuos y en la reinserción de materiales reciclables dentro de procesos productivos.

Entre los elementos que la Secretaría entregará a la empresa se encuentran más de 66 mil kilos de cartón de primera, además de film cristal, stretch film, rafia de bolsones, bidones de policarbonato y envases plásticos. Todo ese material fue recuperado a través de tareas de separación y clasificación realizadas en el PTA.

Con esta iniciativa, la provincia busca disminuir el volumen de residuos que terminan en disposición final y avanzar hacia un esquema de aprovechamiento más eficiente de los recursos. La recuperación de estos materiales permitirá extender su vida útil y reducir el impacto ambiental derivado de la acumulación de residuos urbanos e industriales.

Más recuperación y menos residuos

La ampliación del convenio se suma a una serie de acciones impulsadas por el Gobierno provincial para consolidar políticas de economía circular. El objetivo central es transformar residuos en insumos reutilizables, promoviendo un sistema que reduzca la generación de desechos y fomente prácticas sostenibles.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que este tipo de acuerdos permiten fortalecer la gestión integral de residuos mediante alianzas con el sector privado. La articulación facilita no solo el tratamiento y recuperación de materiales, sino también la optimización de recursos públicos destinados a tareas operativas y logísticas.

Además del beneficio ambiental, el convenio incorpora una contraprestación concreta para el organismo provincial. Como parte del acuerdo, ECOBAT entregará baterías que serán utilizadas para reforzar el funcionamiento operativo de distintas áreas de la Secretaría.

Ese equipamiento permitirá mejorar la disponibilidad de movilidades y herramientas esenciales para tareas de servicio, mantenimiento y logística vinculadas a la gestión ambiental en distintos puntos de la provincia.

Resultados positivos de la primera etapa

La ampliación del acuerdo se concretó luego de los resultados alcanzados en la primera etapa del convenio entre la Secretaría y la empresa. Según indicaron oficialmente, durante ese período se cumplieron la totalidad de las acciones previstas, lo que permitió avanzar hacia una nueva instancia de cooperación.

A partir de esta experiencia, la provincia busca consolidar estrategias que aumenten la recuperación de residuos reciclables y mejoren la eficiencia del sistema ambiental. El trabajo sobre materiales como cartón, plásticos y films industriales aparece como uno de los ejes centrales para reducir la cantidad de residuos enviados al relleno sanitario.

En paralelo, la política de economía circular impulsada por San Juan apunta a generar beneficios ambientales y operativos a largo plazo, promoviendo una gestión más sustentable de los residuos y fortaleciendo la reutilización de recursos dentro de cadenas productivas.

Con esta nueva ampliación del convenio, la provincia continúa avanzando en un esquema que combina recuperación de materiales, articulación público-privada y optimización de recursos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y consolidar un modelo de gestión más eficiente y sostenible.