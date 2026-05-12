El Ministerio de Educación de la provincia oficializó el cronograma de ajustes para las cuotas de los colegios privados, estableciendo que el ciclo lectivo contará con un total de cuatro tramos de aumento. El primero de ellos, correspondiente al 10,33%, comenzará a aplicarse con las facturaciones del mes de mayo, según lo dispuesto por la Dirección de Educación Privada a través del índice IPADEP.

En una entrevista con DIARIO HUARPE, la directora del área, Andrea Fernández, explicó que este esquema de cuatro etapas está diseñado para dar previsibilidad a las familias y a las instituciones. "Es importante aclarar que es el primer aumento del ciclo 2026. Debemos recordar que nosotros tenemos cuatro tramos, el de mayo, el de agosto, el de noviembre y el de marzo del año siguiente", precisó la funcionaria.

Por qué no hay aumento en diciembre

Una de las particularidades del plan es el salto que se realiza en el último mes del año calendario. Según Fernández, la decisión tiene un trasfondo social y financiero para los padres: "¿Por qué no se cobra en diciembre? Porque en diciembre los papás tienen muchos gastos en lo que es inscripción, viaje, salida, uniforme, o sea, entonces por eso es que pasa al año siguiente. Pero es importante aclarar que corresponde al ciclo anterior".

El porcentaje del 10,33% fijado para este primer tramo de mayo surge de una fórmula técnica que involucra a la Secretaría de Hacienda y Finanzas. "Ese porcentaje sale a partir de tres variables: el índice del precio del consumidor (IPC), cómo han ido evolucionando el salario de los docentes y el coeficiente de variación salarial", detalló la directora, aclarando que no es un valor impuesto arbitrariamente por el Ministerio.

Morosidad y acuerdos familiares

Ante este panorama de ajustes programados, Educación advirtió sobre la importancia de mantener los pagos al día para evitar acumulaciones de deuda hacia el final del ciclo. "Hay morosidad en este aspecto. Yo siempre insisto en esto y aprovecho ustedes como medio para que transmitan que cuando hay una inquietud de una morosidad o una demora en el pago, no esperen a diciembre o a noviembre, cuando ya se fue sumando y se hace imposible poder abonar después", señaló Fernández.

Finalmente, instó a los tutores a acercarse a los establecimientos ante cualquier dificultad económica: "Hay acuerdos administrativos que se establecen con la familia que los papás tienen que tener en cuenta todo esto y evitar llegar a fin de año y no poder pagar la cuota".

El dato

El porcentaje del 10,33% es fijo para todos, aunque el monto final en pesos variará según la cuota de cada colegio, que actualmente oscila entre los $60.000 y los $200.000.