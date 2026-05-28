Miércoles 27 de Mayo
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Policiales > Terror en video

Cayó el hombre acusado de violar la perimetral y amenazar a su ex

Un hombre fue detenido tras violar una restricción perimetral, perseguir a su expareja en plena calle y colgarse de su auto para amenazarla. El violento episodio ocurrió en la provincia de Buenos Aires y quedó registrado por testigos.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
“Sos mía o de nadie”: violó la perimetral, persiguió a su expareja y se le colgó del auto.  (Foto captura de video)

Un grave episodio de violencia de género terminó con un hombre detenido luego de que violara una restricción perimetral, persiguiera a su expareja y se colgara del auto de la mujer para intimidarla mientras circulaba por la calle. 

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de Moreno y fue registrado por vecinos que presenciaron la dramática secuencia. En las imágenes se observa al agresor aferrado al vehículo mientras la mujer intentaba escapar de la situación de peligro.

Según trascendió, el hombre tenía una medida cautelar vigente que le prohibía acercarse a la víctima. Sin embargo, incumplió la orden judicial y comenzó a seguirla por distintas calles hasta interceptarla. Durante la persecución la habría insultado y amenazado reiteradamente.

La mujer logró pedir ayuda y personal policial intervino rápidamente para reducir al sospechoso, quien terminó detenido y puesto a disposición de la Justicia. La causa quedó caratulada por desobediencia, amenazas y violencia de género. 

Fuentes judiciales indicaron que el acusado ya contaba con antecedentes de episodios violentos contra la misma víctima y que la mujer había realizado denuncias previas por hostigamiento y agresiones.

El caso volvió a poner en discusión la problemática de los incumplimientos de restricciones perimetrales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para víctimas de violencia de género.

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