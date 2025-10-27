El candidato Abel Chiconi, referente de La Libertad Avanza (LLA) en San Juan, se refirió al resultado electoral que le permitió al espacio libertario mantener su representación en el Congreso Nacional. “Fue una campaña silenciosa, austera, porque los sanjuaninos y los argentinos no estamos bien y hay que transmitir austeridad en todos lados”, explicó el flamante diputado nacional.

Chiconi destacó que el mensaje del espacio encabezado por Javier Milei “llegó a la gente” y consideró que el resultado de las elecciones legislativas 2025 refleja “un cambio profundo en la Argentina”. “Ha sido un camino muy importante el que marcamos en San Juan y, a nivel nacional, un triunfo que nos deja muy contentos. Le mostramos al mundo que estamos cambiando y yendo por el camino correcto”, afirmó.

Publicidad

En su discurso, Chiconi también remarcó la importancia del trabajo como eje central del proyecto libertario: “Siempre nos pedían que vuelva el trabajo, que es lo que dignifica a la familia y permite que cada uno haga su propio futuro. Vengo del sector productivo y donde el Gobierno nacional necesite a La Libertad Avanza, ahí estaré”.

Con el *8,64% de las mesas escrutadas, la elección en San Juan confirmó la distribución de las tres bancas en disputa para la Cámara de Diputados: Cristian Andino (Fuerza San Juan), Fabián Martín (Por San Juan) y Abel Chiconi (La Libertad Avanza). Los resultados dejaron un claro triunfo del peronismo, que obtuvo el 34,41% de los votos, seguido por el orreguismo con 31,05%, mientras que el espacio libertario alcanzó el 26%, consolidándose como tercera fuerza en la provincia.

Publicidad

El desempeño de LLA en San Juan fue interpretado dentro del espacio como un resultado positivo, especialmente tras semanas de tensión a nivel nacional. “Hemos hecho una campaña de cara a la gente, sin promesas vacías y con mucha convicción”, sostuvo Chiconi ante sus militantes, al cierre de la jornada electoral.

A nivel nacional, La Libertad Avanza obtuvo una amplia victoria, imponiéndose en 16 provincias y reforzando su presencia en ambas cámaras del Congreso. En el Senado, el oficialismo pasó de 7 a 20 bancas, mientras que el peronismo perdió representación, quedando con 28 escaños.

Publicidad

Desde San Juan, Chiconi afirmó que el espacio continuará trabajando para fortalecer el proyecto libertario en la provincia: “Tenemos la responsabilidad de acompañar este proceso de cambio. Es momento de seguir construyendo un país donde el esfuerzo individual sea el motor del progreso colectivo”.