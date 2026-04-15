La intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, salió al cruce del diputado departamental Gabriel Sánchez luego de que el legislador difundiera la presentación de un proyecto de pavimentación en el departamento. La jefa comunal fue contundente: aseguró que esas iniciativas ya venían siendo trabajadas desde el municipio y reclamó una planificación más amplia en materia de infraestructura vial.

El eje de la polémica se centró en la pavimentación de la calle 25 de Mayo, cuya presentación fue comunicada públicamente por Sánchez. Frente a esto, Rodríguez respondió: “Hoy el diputado departamental postea que ha presentado el proyecto de pavimentación de la calle 25 de Mayo. Las venimos presentando nosotros y gestionando hace mucho tiempo, desde la época de Fabián”, afirmó, en alusión a la gestión anterior encabezada por Fabián Gramajo.

Lejos de quedarse en ese punto, la intendenta amplió el planteo y pidió no reducir la discusión a una sola obra puntual. “Está bien que lo haya presentado, pero también tenemos otras calles. No es solo la 25 de Mayo. Hubiese sido muy bueno incluir Cipolletti, calle Díaz, prolongación Centenario o la Tucumán”, enumeró, marcando la necesidad de una mirada integral.

En ese sentido, puso el foco en el deterioro de arterias clave para el tránsito y el desarrollo urbano del departamento. “La Benavides, hacia el oeste, está detonada. Es una vía fundamental y hoy está en condiciones deplorables”, remarcó.

Rodríguez también vinculó la urgencia de las obras con el crecimiento que viene experimentando Chimbas y las nuevas inversiones en la zona. “Vamos a inaugurar en un mes un shopping que le va a dar otra calidad y un punto de encuentro a los chimberos y a todo San Juan, pero la calle Benavides está en muy malas condiciones”, advirtió.

Pese al tono crítico hacia el legislador, la intendenta buscó desescalar el conflicto y dejó en claro su rol institucional. “Las calles son todas fundamentales, pero no tengo disputas. Soy yo la intendenta”, concluyó.

El cruce expone tensiones en torno a la autoría y gestión de obras públicas en Chimbas, en un contexto donde la demanda de pavimentación y mejoras viales crece al ritmo del desarrollo urbano. La discusión, más allá de lo político, pone sobre la mesa la necesidad de coordinación entre los distintos niveles de representación para dar respuesta a las demandas de los vecinos.