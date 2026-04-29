En la tarde de este martes, un hombre de 27 años fue víctima de un brutal ataque en el departamento de Chimbas, cuando un grupo de cuatro personas lo agredió físicamente con el fin de robarle sus pertenencias. El episodio ocurrió en la intersección de la calle Porres y el lateral de la Ruta 40, una zona del interior del departamento, en plena luz del día.

La víctima, identificada como Alejo Montenegro, caminaba por el lugar cuando fue interceptada por los cuatro agresores, quienes lo rodearon y comenzaron a golpearlo con puños y patadas hasta lograr reducirlo. En el transcurso de la violenta agresión, los atacantes le sustrajeron el teléfono celular y huyeron del lugar, dejando al joven tendido en el suelo con visibles lesiones en el rostro.

Minutos más tarde, personal policial y una ambulancia del servicio de emergencias 107 llegaron al sitio tras un llamado de alerta. Al atender al herido, los profesionales de la salud observaron que el hombre presentaba convulsiones y un sangrado importante en la cara, lo que motivó su traslado inmediato al Hospital Guillermo Rawson para recibir asistencia especializada.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Subcomisaría Santa Lucía Este. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos contra la Propiedad, cuyos efectivos trabajan actualmente en la identificación de los autores del asalto. Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos, aunque se realizan recorridas en la zona con el objetivo de dar con los sospechosos.

Como parte de las pesquisas, las autoridades buscan recolectar testimonios de vecinos que hayan presenciado el ataque o que puedan aportar datos útiles. Asimismo, se procura obtener registros de cámaras de seguridad privadas o públicas que pudieran haber captado el momento de la agresión o la posterior fuga de los delincuentes. Mientras tanto, el estado de salud de la víctima continúa siendo evaluado por el cuerpo médico del hospital Rawson.