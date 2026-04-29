Una mujer de apellido Agudo fue víctima de una estafa virtual en el departamento de Rivadavia, luego de intentar comunicarse con el servicio de atención al cliente de una conocida tarjeta de crédito. El engaño terminó con la sustracción de $8.000.000 de su cuenta de home banking, tras haber brindado sus datos personales y claves a falsos operadores.

El hecho ocurrió durante el fin de semana pasado en una vivienda ubicada en los barrios Natania. Según informaron fuentes judiciales, la víctima recurrió al buscador de internet para encontrar un número de contacto de la empresa Tarjeta Naranja, debido a que necesitaba consultar por una serie de consumos.

En ese contexto, accedió a un sitio web que aparentaba ser oficial, pero que en realidad sería una página clonada o falsa, donde figuraba un número telefónico. Sin sospechar la maniobra, la mujer llamó y fue atendida por una persona que se hizo pasar por empleado de la firma.

Durante la comunicación, el supuesto asesor le solicitó información personal y claves de acceso a su cuenta bancaria, bajo el pretexto de ayudarla a resolver su consulta. La conversación continuó hasta que el interlocutor dio por finalizado el contacto.

Minutos más tarde, la mujer ingresó a su home banking y detectó múltiples transferencias realizadas sin su autorización. De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el monto total sustraído asciende a $8.000.000, que fueron enviados a cuentas de terceros desconocidos.

Tras advertir la estafa, la víctima se dirigió a la Comisaría 3ra, donde radicó la denuncia correspondiente. El caso quedó en manos de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que ya inició las actuaciones para intentar identificar a los responsables y rastrear el dinero transferido.