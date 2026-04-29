El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico para los próximos días en la provincia de San Juan, donde se espera un notorio descenso de las temperaturas mínimas, particularmente hacia el final de la jornada del miércoles y durante la madrugada del jueves. Estas condiciones anticipan un cierre de abril con características invernales, exigiendo a la población tomar precauciones ante el frío.

Para la jornada de hoy, miércoles 29 de abril de 2026, se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con temperaturas que rondarán los 11 grados Celsius. Por la tarde, el cielo estará ligeramente nublado y se alcanzará una temperatura máxima de 23 grados, mientras que el viento soplará desde el sureste con velocidades entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura de 15 grados y vientos que amainarán considerablemente, oscilando entre 0 y 2 kilómetros por hora desde el suroeste. No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, con una probabilidad nula tanto en la mañana, la tarde como en la noche.

El jueves 30 de abril de 2026 será la jornada más fría del período analizado. En la madrugana, el cielo se mantendrá despejado y se registrará una temperatura mínima de solo 7 grados Celsius, lo que representa un descenso brusco respecto a la noche anterior. El viento soplará del noroeste a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Durante la mañana, la temperatura se mantendrá aún baja, alcanzando tan solo los 11 grados, con un cielo algo nublado y viento calmo de hasta 2 kilómetros por hora desde el suroeste. Por la tarde, si bien la temperatura máxima ascenderá a 24 grados con cielo también algo nublado, el viento rotará al norte con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora. Finalmente, durante la noche del jueves, el cielo estará ligeramente nublado, la temperatura descenderá a 19 grados y el viento soplará desde el suroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora. Nuevamente, no se prevén lluvias en ninguna de las cuatro franjas horarias del jueves.