Vecinos de Capital temen por un estadounidense denunciado por acoso

La convivencia pacífica en un complejo habitacional de la zona de Trinidad se transformó en una pesadilla diaria para un grupo de mujeres. El foco del conflicto es un hombre de nacionalidad estadounidense que habita un departamento cerca de Avenida Rioja y que es apodado por los demás residentes como "el Yanqui".

Lo que comenzó como un trato vecinal corriente se volvió violento cuando el sujeto intentó "enseñarles inglés" a las mujeres del lugar. Ante el rechazo de las víctimas o la distancia que intentaron imponer, la actitud del inquilino se tornó sumamente agresiva.

Las denunciantes describen una situación desesperante que incluye agresiones materiales y amenazas de violación. El hombre suele arrojar objetos contundentes como sillas y macetas desde su balcón hacia los espacios comunes, poniendo en riesgo la integridad física de cualquiera que circule por allí.

A pesar de que existen registros en video de estos ataques y de que el hombre fue detenido recientemente tras protagonizar disturbios presuntamente bajo un avanzado estado de ebriedad, la respuesta judicial no parece avanzar con la rapidez que el caso amerita.

Hasta el momento solo existe una denuncia formal radicada en la comisaría de la zona. Las afectadas expresan una profunda angustia ya que deben compartir el mismo edificio con su agresor mientras la causa judicial parece estar estancada.

Fuentes cercanas al caso manifestaron que las vecinas se sienten desprotegidas y aseguran que "tememos por nuestra seguridad cada vez que salimos al pasillo o al balcón". El consorcio se mantiene en estado de alerta permanente ante el temor de que la situación pase a mayores.