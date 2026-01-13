Cultura y Espectáculos > Fuerte
China Suárez y Mauro Icardi: planes de boda y anillo para 2026
POR REDACCIÓN
La posibilidad de un matrimonio entre la China Suárez y Mauro Icardi ha cobrado fuerza tras la publicación de un video en TikTok donde la actriz exhibe una nueva joya y asegura: "2026 y puras buenas noticias".
Esta publicación refuerza los rumores de un compromiso previo que ya se mencionaba tras las entrevistas que ambos brindaron en Argentina. Para formalizar el enlace, el futbolista espera que en marzo de este año se resuelva su divorcio con Wanda Nara en Italia.
Actualmente, la actriz reside en Estambul junto a su hija Rufina Cabré, quien ya se encuentra escolarizada en dicho país, mientras sus hijos menores permanecen con Benjamín Vicuña.
Durante la semana, madre e hija compartieron actividades recreativas como patinar sobre hielo, a pesar de que el futbolista del Galatasaray atraviesa un momento deportivo difícil tras perder una final importante. No obstante, el vínculo sentimental parece sólido, tal como expresó Icardi en una reciente carta de amor hacia la actriz: "Acá me quedo para siempre".
Mientras Mendoza lanza créditos de hasta un millón de dólares para potenciar la exportación tradicional de vino a granel, San Juan apuesta por un ambicioso plan de reconversión para modernizar sus viñedos y diversificar su producción. Dos provincias responden con estrategias distintas a la misma crisis global de consumo.