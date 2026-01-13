La posibilidad de un matrimonio entre la China Suárez y Mauro Icardi ha cobrado fuerza tras la publicación de un video en TikTok donde la actriz exhibe una nueva joya y asegura: "2026 y puras buenas noticias".

Esta publicación refuerza los rumores de un compromiso previo que ya se mencionaba tras las entrevistas que ambos brindaron en Argentina. Para formalizar el enlace, el futbolista espera que en marzo de este año se resuelva su divorcio con Wanda Nara en Italia.

Actualmente, la actriz reside en Estambul junto a su hija Rufina Cabré, quien ya se encuentra escolarizada en dicho país, mientras sus hijos menores permanecen con Benjamín Vicuña.

Durante la semana, madre e hija compartieron actividades recreativas como patinar sobre hielo, a pesar de que el futbolista del Galatasaray atraviesa un momento deportivo difícil tras perder una final importante. No obstante, el vínculo sentimental parece sólido, tal como expresó Icardi en una reciente carta de amor hacia la actriz: "Acá me quedo para siempre".