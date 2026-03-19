El Mercado Artesanal Luisa Escudero avanza en un registro total de artesanos

El Mercado Artesanal Luisa Escudero se encuentra en pleno proceso de expansión y ordenamiento de su base de datos. En diálogo con DIARIO HUARPE, la directora de la institución, Soledad Casab, brindó precisiones sobre el ambicioso proyecto de registro y repadronamiento que busca alcanzar los 19 departamentos de San Juan durante este 2026.

El mapa de la artesanía local

Actualmente, la tienda del mercado cuenta con 60 artesanos activos, pero el objetivo es ambicioso: lograr un registro total. "Estamos trabajando fuertemente en territorio. Este último fin de semana estuvimos en el departamento de Iglesia y encontramos artesanos que nunca habíamos visto", comentó Casab, subrayando la importancia de salir a buscar el talento en cada rincón de la provincia.

La funcionaria anticipó que este trabajo de campo quedará plasmado en un formato especial: "Próximamente va a haber un documental con el registro de todos los artesanos. Ya tenemos avanzado el de Iglesia y 25 de Mayo, y seguimos actualizando esa lista".

Cómo es el proceso de registro

Para formar parte del catálogo oficial, los hacedores deben someterse a un procedimiento de evaluación. "Existe una curaduría y un manual de certificación", explicó la directora. Este sistema permite medir parámetros de calidad y técnica para asegurar que el producto cumple con los estándares del mercado.

La certificación no es permanente: tiene una duración de cinco años. Una vez obtenida, el artesano cuenta con el aval de "calidad máxima" para comercializar sus piezas en la tienda oficial. En caso de no certificar en una primera instancia, el manual sirve como guía para que el productor pueda ajustar sus procesos y volver a presentarse.

Homenaje y convocatoria

Mientras avanza el registro, el Mercado invita a toda la comunidad a un homenaje especial que se realizará en el predio este domingo 22 de marzo, de 17 a 21. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de shows, sorteos y visitas guiadas, además de conocer los productos de los 60 artesanos que ya se encuentran bajo la órbita de la institución.