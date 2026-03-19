Cómo preparar vacío de cerdo a la pizza con tres tipos de quesos

Una alternativa gastronómica sencilla y gourmet llega para transformar el clásico corte de parrilla en un plato completo. El vacío de cerdo a la pizza destaca por su facilidad, ya que puede elaborarse en plancha o sartén con elementos que habitualmente se encuentran en la heladera.

La preparación exige inicialmente sellar y dorar la pieza de carne por ambos lados, asegurando que quede bien cocida. Mientras tanto, es necesario rehogar medio kilo de cebollas en 50 cc de aceite de oliva hasta que estén bien cocinadas.

Cuando la carne llega casi a su punto ideal, se incorporan los ingredientes superiores en un orden específico: primero los 300 gramos de salsa de tomate, luego la cebolla cocida y finalmente la combinación de lácteos.

La clave distintiva de esta propuesta reside en su mix de quesos, integrado por 150 gramos de provoleta, 150 gramos de gouda y 200 gramos de muzzarella previamente rallados o cortados.

Esta mezcla no solo potencia el sabor y la textura, sino que permite un gratinado parejo que define el éxito del plato. Una vez que el queso se funde y se dora levemente, se recomienda finalizar la presentación con un mix de hierbas, sal y pimienta a gusto.