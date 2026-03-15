El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, dio su versión sobre la cancelación de la Finalissima que debía enfrentar a la Argentina national football team y a la Spain national football team. Según explicó, el partido no pudo realizarse porque no se logró un acuerdo con las autoridades europeas sobre la sede y la fecha del encuentro.

La Finalissima 2026 estaba prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, la situación de seguridad en Medio Oriente obligó a descartar esa sede y a buscar una alternativa en muy poco tiempo, lo que generó una serie de negociaciones entre la AFA, la UEFA y la Conmebol.

Tapia sostuvo que una de las opciones planteadas fue jugar el partido en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, pero la AFA rechazó esa posibilidad porque consideró que no se trataba de un escenario neutral. “Nos enteramos de la propuesta por los medios”, afirmó el dirigente, quien insistió en que el encuentro debía disputarse en igualdad de condiciones para ambas selecciones.

Como alternativa, desde el fútbol sudamericano propusieron trasladar el partido a una sede neutral en Italia. Argentina aceptaba esa opción, aunque pidió cambiar la fecha al 31 de marzo por cuestiones de calendario. La UEFA, en cambio, consideró que esa reprogramación no era viable debido a los compromisos internacionales previstos.

Publicidad

Ante la falta de acuerdo definitivo sobre el lugar y el día del partido, el organismo europeo anunció finalmente la cancelación del encuentro. De esta manera, el duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa, que iba a servir como antesala del Mundial 2026, quedó suspendido sin nueva fecha confirmada.