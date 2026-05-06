La empresa Naturgy emitió un comunicado con recomendaciones preventivas ante la alerta meteorológica por vientos intensos, con el objetivo de reducir riesgos y evitar accidentes en la vía pública y en los hogares.

Desde la compañía solicitaron a la población tomar precauciones básicas como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan provocar daños, y evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

En relación al uso de la energía eléctrica, se aconseja mantener desconectados los artefactos que no estén en uso, como medida preventiva ante posibles fluctuaciones o cortes del servicio.

Además, se hizo especial hincapié en no manipular cables caídos ni acercarse a postes o transformadores que puedan haber sido afectados por el temporal, ya que representan un alto riesgo de electrocución.

La empresa recordó que, ante cualquier situación de urgencia o emergencia, los usuarios pueden comunicarse durante las 24 horas a la línea gratuita 0800 666 3637, donde se reciben reclamos y se coordinan intervenciones técnicas.

Por otra parte, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad Desde el organismo regulador pidieron a los usuarios extremar precauciones ante la eventual presencia de cables caídos, ramas u objetos sueltos, y recomendaron denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo a las distribuidoras Naturgy S.A. y D.E.C.S.A. Asimismo, se informó que, una vez finalizado el fenómeno y garantizadas las condiciones de seguridad, el EPRE supervisará las tareas de restitución del servicio y reparación de la red. También se intimó a las empresas a garantizar el abastecimiento y la operación segura del sistema interconectado, mientras que los usuarios pueden consultar información preventiva en el sitio oficial del organismo.