Chito Vera enciende el UFC 299 del sábado tras amenazar a Sean O´Malley

Chito Vera no tiene muchas palabras amables que decir sobre Sean O'Malley. El sábado, Marlon reta a "Suga" por el título de Peso Gallo en el evento principal de UFC 299 en Miami. Los dos pelearon previamente en UFC 252, con el ecuatoriano anotando un nocaut en el primer asalto después que su rival se lesionara la pierna, y a medida que se acerca la pelea, la tensión entre los dos continúa creciendo. En el día de medios, el sudamericano no se guardó nada.

"Es un tipo raro. Le gustan las cosas raras. Intenté mantenerme alejado de eso. Lo único que hice fue enviarle una foto mía y ni siquiera leí lo que dijo después. Lo entiendo. Una de sus principales herramientas es meterse en la cabeza de la gente. Buena suerte con eso. Te voy a joder. Estoy preparado para el sábado por la noche. Así que está intentando empezar las cosas", expresó Vera.

Publicidad

Luego, Marlon mencionó: "Ayer me preguntó si estaba dispuesto a perder la pelea. No captó mi respuesta. Me hubiera encantado que la cámara captara lo que le dije, pero solo captaron un lado. Pero esa es sólo una herramienta del juego. Estoy listo para una pelea. Mi mente está en el lugar correcto y le voy a patear el trasero. Le pedí que me chupara la polla. Quiero decir, así de simple. No estoy aquí para ser amigable, no estoy aquí para ser respetuoso".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Chito Vera está listo

"No soy un chico de karate, soy un luchador. Así que tú jodes conmigo, yo voy a joder contigo. No estoy jodiendo, hombre. Voy a entrar allí y le haré un agujero en la cara. ¿Y que? Allí no se puede hablar. Sé que a su rincón le gusta hablar cuando estamos allí, pero me encantaría que mi rincón me diera consejos para ganar la pelea. Si mi esquina está más preocupada por hablar mierda sobre mi oponente y no me dicen qué hacer, no estaría con esa gente", expuso también "Chito".

Para cerrar, "Chito" Vera no se guardó nada y comentó lo siguiente al respecto: "Lo mantendré real. Haré lo mismo que he estado haciendo a través de los años. Defenderé el cinturón contra quienquiera que sea el número uno. No voy a empezar a ser exigente ni a cambiar de categoría de peso. Quien sea el siguiente en la fila, envíamelo. Hazlo así, como un verdadero campeón".