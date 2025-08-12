Con un mensaje centrado en la unidad y la transparencia, Nelson López presentó oficialmente la lista "Todos por Desamparados", con la que buscará la presidencia de Sportivo Desamparados en las elecciones del próximo viernes 15 de agosto. Acompañado por Carlos Gailléz como su compañero de fórmula, López destacó que su principal objetivo será el ordenamiento interno del club, que estará enmarcado en un plazo de dos a tres meses.

López, un albardonero de 51 años con experiencia dirigencial previa, se enfrentará a la lista "Más Verde", encabezada por Martín Sassul y Raúl Sánchez, en la asamblea que pondrá fin al mandato de Augusto "Tato" Pérez Garro, que no buscará un nuevo mandato en la presidencia del club.

En su presentación, López hizo hincapié en que, de ser electo, los primeros dos a tres meses de su gestión se enfocarán en el reordenamiento del club, un proceso que consideró fundamental para el futuro de la institución. Además, expresó que tiene una cercanía única con el hincha, lo que lo llevó a asegurar con firmeza que, "vamos a ganar".

El flamante candidato es conocido por su trayectoria como Secretario del Primer Juzgado de Faltas de la provincia, también tuvo un paso exitoso por el fútbol local, donde fue asesor letrado en la Liga Albardón-Angaco y presidente de Sport Argentino entre 2007 y 2008, donde incluso se coronó campeón el equipo de la Copa de Campeones.

Uno de los momentos más importantes de su presentación fue el llamado a la unidad que realizó. En un gesto de apertura, López expresó su intención de convocar a su rival, Martín Sassul, para que se sume y colabore con la nueva dirigencia en caso de ganar las elecciones. Propuesta que es factible, ya que expresó, "tengo buena relación con Martín, los dos queremos al club y buscamos lo mejor".

Finalmente, la conferencia de prensa terminó con López diciendo que, "al hincha lo dejaron de lado y no volvió a la cancha. Eso buscamos lograr, que ahora los hinchas regresen con su familia a Desamparados".