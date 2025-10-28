Una pericia toxicológica confirmó que el conductor del auto Ford Focus que chocó con un micro en Misiones estaba alcoholizado, lo que refuerza la hipótesis de que la tragedia fue provocada por una conducción temeraria. El accidente, ocurrido el domingo por la madrugada sobre la Ruta Nacional 14, dejó nueve muertos y decenas de heridos.

Fuentes judiciales informaron que Rafael Gonzalo Ortiz, de 34 años, presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” al momento del impacto. En tanto, los análisis de alcoholemia practicados al chofer del micro de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), dieron resultado negativo.

En medio de la investigación, se conoció un impactante audio que Ortiz habría enviado antes del siniestro: “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho minutos antes del choque fatal. El celular del conductor fue entregado a la Justicia y será analizado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

El accidente ocurrió en el kilómetro 892 de la Ruta 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera. Según los primeros informes, el auto circulaba en sentido contrario, impactó contra el colectivo, rompió el guardarraíl y cayó al arroyo Yazá. Testigos señalaron que la visibilidad era escasa por la niebla al momento del siniestro.

De las nueve víctimas fatales, seis eran hombres y tres mujeres, entre ellos cuatro estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), lo que generó profundo dolor en la comunidad educativa.

La Justicia continúa reuniendo pruebas para determinar con precisión cómo se produjo el hecho y evaluar posibles responsabilidades por el trágico desenlace.