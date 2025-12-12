El calendario astronómico mundial ya fijó una fecha clave: el 2 de agosto de 2027 tendrá lugar un eclipse solar total cuya duración alcanzará los 6 minutos y 22 segundos, convirtiéndose en el más extenso del siglo XXI. La NASA explicó que el fenómeno se conoce con tanta anticipación gracias a modelos matemáticos capaces de predecir las posiciones de la Tierra y la Luna con miles de años de margen, lo que ya motiva a millones de personas a planificar viajes para presenciar el evento.

La excepcional duración se debe a una serie de factores poco frecuentes. Por un lado, la Tierra estará en su afelio, el punto más alejado del Sol, haciendo que el disco solar se vea levemente más pequeño. Por otro, la Luna se encontrará cerca de su perigeo, es decir, en su punto más próximo a la Tierra, lo que hará que su tamaño aparente sea mayor. Esta combinación permitirá que cubra por completo al Sol durante más tiempo que en la mayoría de los eclipses totales.

El recorrido de la sombra también será determinante. La umbra avanzará a unos 258 km/h sobre una franja de 15.227 kilómetros, atravesando regiones próximas al Ecuador, lo que amplía la extensión del fenómeno. En total, la zona de sombra abarcará unos 2,5 millones de kilómetros cuadrados y cruzará África, Europa, Medio Oriente y zonas de Asia.

El punto de mayor totalidad será la ciudad egipcia de Luxor, donde el cielo se oscurecerá durante más de seis minutos junto a los templos y vestigios milenarios del valle del Nilo. La trayectoria comenzará en el Atlántico y seguirá por España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. Por sus cielos despejados y su infraestructura turística, Luxor se prepara para recibir a miles de visitantes con paquetes especiales, cruceros y experiencias científicas.

La NASA recordó que solo se puede observar el eclipse sin protección durante la fase de totalidad y que en el resto de las etapas es obligatorio utilizar lentes certificados ISO 12312-2. También advirtió que telescopios y binoculares deben contar con filtros específicos para evitar daños oculares.

El evento será acompañado por transmisiones globales en alta definición y herramientas de realidad aumentada que permitirán seguir el fenómeno desde cualquier parte del mundo. Los especialistas anticipan que la experiencia tecnológica será tan relevante como el propio eclipse.

Más allá de su dimensión científica, el fenómeno volverá a unir historia, cultura y conocimiento. En ciudades como Luxor, la observación se combinará con charlas, actividades educativas y la atmósfera mística de un entorno milenario. Se trata de un acontecimiento irrepetible en más de cien años, una oportunidad única para presenciar un eclipse total de magnitud excepcional.