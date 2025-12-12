Yanina Latorre reveló los secretos más íntimos de MasterChef

Yanina Latorre se suma a las grabaciones de MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López,,. La conductora, que está "igual de entusiasmada que de asustada", ya conoció los estudios y reveló varios secretos del rodaje. Latorre explicó su preparación previa, dado que la competencia ya lleva tiempo: "Tenés de todo. Me enseñaron a usar todos los electrodomésticos, a prender todo, porque corro con la desventaja de que voy a un lugar donde todo el mundo está hace cuatro meses y yo no".

Latorre reveló que el espacio de filmación es imponente: "Me impactó el lugar, es más grande que el Bailando, son gigantes las islas".

En cuanto a la dinámica del concurso, el tiempo de cocina es riguroso: "El tiempo de cocina es real y me dijeron que la competencia no se frena nunca". Sin embargo, existen herramientas de ayuda: "Si te pasa algo, lo tenés que tratar de solucionar. Llamás al productor y él te puede ayudar". A los participantes se les otorgan "diez minutos para pensar lo que vas a hace y ahí se empieza".

Además de recibir una libreta donde pueden anotar "ideas, recetas, cosas genéricas", Latorre mencionó las prohibiciones impuestas a los participantes: "No se puede entrar con reloj, ni celular". El tiempo de tres minutos en el mercado también es real y, según los productores, es suficiente, con apoyo de la conductora: "Wanda ayuda mucho, te va poniendo cosas en la canasta". Los jurados también brindan asistencia: "También me dijeron que aproveche a los jurados ayudan porque van por las estaciones. Lo vi a Betular y me dio la bienvenida a Telefe".

Los productores del programa le dieron a Latorre instrucciones claras sobre su rol: "Me dieron libertad, no me dijeron que no haga nada, que esté tranquila y que haga mi negocio". Asimismo, la conductora reveló que "los productores aman a Wanda Nara".

Latorre también confirmó el rumor de una controversia interna: "Hoy ratifiqué que lo contó Majo Martino de La Joaqui y Wanda Nara era verdad. Me dijeron que existió todo, pero no saben quién lo filtró".

Respecto a su ingreso al programa, Latorre indicó que ella no fue la única convocada para cubrir la ausencia de Maxi López, quien se ausenta por dos semanas. Primero se había pensado en Diego, su marido, para la primera semana, pero la agenda de ESPN no le permitió seguir. Esto indica que Yanina Latorre ocupó el lugar durante la segunda semana de la ausencia.