Icardi, ¿rumbo a Italia? Un grande de Milán lo tiene en su lista

Mauro Icardi y China Suárez continúan disfrutando de su vida en Turquía mientras el delantero sigue fichado por el Galatasaray. Sin embargo, a pesar de que Icardi tiene contrato con el club turco hasta 2026, han surgido rumores de desvinculación, despertando la especulación sobre una posible mudanza a Italia para la pareja.

Un importante club europeo ha manifestado su interés por el jugador, sumándolo a la lista de equipos que buscan al goleador. El periodista Ekrem Konur, especialista en deportes con información precisa, fue quien reveló la noticia.

Konur indicó en un informe: "¡El AC Milan ha añadido a Mauro Icardi a su lista! El club quiere un delantero experimentado que no exija ser titular en todos los partidos. Interés: Milán + 3 clubes sudamericanos".