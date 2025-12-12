Internaron de urgencia a Joquín Levinton, líder de Turf: qué le pasó

El cantante y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue internado de urgencia en el Hospital Fernández después de sufrir una descompensación cardiaca en un bar de Palermo el jueves 11 por la noche. El artista, quien tiene 50 años y es conocido por su extensa carrera musical y su participación en Masterchef, fue asistido inmediatamente por personal del SAME.

La preocupación por la salud de Levinton comenzó mientras realizaba un show en el bar. Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia, confirmó a Crónica TV que el músico "Tuvo una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración". Crescenti detalló la gravedad de los síntomas, indicando que "este hombre tenía un dolor intenso en el pecho". Por ese motivo, el SAME convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el lugar, ya que "había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”.

Tras ser hospitalizado, Crescenti le confirmó a TN este viernes por la mañana que en el Hospital Fernández lograron un diagnóstico definitivo del cantante: infarto agudo de miocardio. Gracias a la asistencia inmediata recibida, el artista estaría fuera de peligro, aunque deberá permanecer internado para que se le realicen todos los estudios pertinentes.