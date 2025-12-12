Publicidad
La Gloria y Alianza avanzaron a semifinales del Clausura de futsal

Los gloriosos y lechuzos se suman a Barrios de Pie en semifinales. Huarpes y Desamparados definen al último clasificado. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
La Gloria dejó en el camino a Defensores de Argentinos y sueña con el Clausura. Gentileza: Lautaro Navas.

La etapa decisiva del Torneo Clausura de futsal masculino tiene ya a dos nuevos semifinalistas. La Gloria y Alianza lograron su pase tras superar de manera contundente sus respectivos compromisos de cuartos de final, en una jornada cargada de intensidad.

En cancha del Sindicato de los Plásticos, La Gloria venció a Defensores de Argentinos por 5-2 y selló su clasificación. Con un planteo firme y aprovechando cada ocasión clara, el conjunto glorioso impuso condiciones y se quedó con un triunfo clave que lo deposita entre los cuatro mejores del certamen. La victoria representa un nuevo paso firme en su objetivo de pelear por el Clausura.

Por su parte, Alianza también dio un golpe de autoridad. En su cancha, derrotó a Barrio Rivadavia por un contundente 7-2 y avanzó sin sobresaltos. El equipo Lechuzo mostró solidez en todas sus líneas y liquidó el cruce con una superioridad que dejó sin opciones a su rival.

Mientras tanto, otro de los semifinalistas, Barrios de Pie, espera por su próximo rival. Este viernes se disputará el cruce restante de la fase: Huarpes se enfrentará a Sportivo Desamparados desde las 22, en el estadio de Parque Norte. El ganador de ese duelo completará el cuadro de semifinales del torneo.

