La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar contra el Gobierno nacional tras conocerse que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. Con ironía, se burló de la narrativa oficial y preguntó: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, en referencia al lema que repite el asesor Santiago Caputo y los sectores libertarios.

Desde sus redes sociales, la exmandataria enumeró los factores que, según ella, desmentirían el supuesto éxito del programa económico: el fuerte ajuste sobre salarios, jubilaciones y obra pública, el recorte de fondos a las provincias, el nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, el respaldo de Donald Trump y la toma de más deuda en dólares. A eso sumó la caída del consumo y el cierre de fábricas y comercios.

En su mensaje, Fernández de Kirchner comparó los datos actuales con los de su propio gobierno. Recordó que hace diez años la oposición exhibía el llamado “IPC Congreso” y señaló que ese índice (basado en el IPC porteño, durante la gestión de Mauricio Macri) mostraba una inflación más baja que la de Milei en el mismo mes de 2015. Destacó, además, que entonces el país no tenía deuda con el FMI y, según sostuvo, registraba los salarios y jubilaciones más altos de la región.

Mientras tanto, desde el oficialismo reinó el silencio. A diferencia de meses anteriores, el presidente Milei evitó expresarse directamente sobre el dato. Apenas compartió un posteo que atribuía el incremento inflacionario al aumento en la demanda de pesos tras el triunfo del oficialismo. El economista Luis Caputo, ministro de Economía, se limitó a remarcar que la inflación acumulada entre enero y noviembre fue del 27,9%, el valor más bajo para dicho período desde 2017, y destacó la reducción del índice desde el pico de diciembre de 2023.

Pese a estas explicaciones, la reacción de la expresidenta volvió a posicionar el tema en el centro del debate político y económico, reavivando tensiones entre el kirchnerismo y el Gobierno.