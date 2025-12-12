Antes que Yanina, a qué famosa llamaron para reemplazar a Maxi López en MasterChef

La salida temporal de Maxi López de MasterChef Celebrity, debido a su viaje a Suiza, forzó a la producción a realizar una serie de movimientos y cambios de agenda de último momento. Esta necesidad derivó en una sucesión de decisiones, negociaciones y nombres que circularon antes de que Telefe pudiera confirmar a las figuras que lo reemplazarían.

La figura que finalmente tomó el lugar del exfutbolista fue Yanina Latorre, pero se reveló que ella no fue la única opción considerada. La periodista contó en SQP que la producción había explorado otras alternativas antes de confirmarla.

De hecho, antes de que se concretara su incorporación, Telefe se comunicó primero con su esposo, el comentarista deportivo Diego Latorre. La idea que la producción manejaba era que la pareja cubriera las jornadas de rodaje: "Para reemplazar a Maxi, lo llamaron a Diego y después a mí. Querían que lo reemplazáramos ambos ", reveló Yanina Latorre.

La propuesta, sin embargo, chocó con los compromisos laborales del comentarista, cuya agenda deportiva resultó incompatible con la cantidad de días requeridos. Latorre aseguró que, en principio, "La idea le gustó a Diego". Pero la cadena deportiva ESPN impuso una condición clara para autorizarlo: debía mantener intactos sus compromisos. Yanina Latorre señaló que "A Diego le dijeron que podía ir a Telefe si no faltaba a partidos, copas o los programas de ESPN en los que trabaja. Entonces tuvo que decir que no ". Por su parte, Yanina también enfrentaba problemas de disponibilidad, explicando que "Yo no puedo hacer tantos programas como ellos necesitan".

Tras la negativa de la pareja, la producción avanzó con otros nombres. Yanina Latorre relató que "esta semana grabó otra persona". Esta referencia coincidió con la información de que Claudia Villafañe, quien fue la ganadora de la primera edición del certamen y mantiene una relación fluida con el formato, fue la encargada de cubrir las primeras grabaciones en el lugar de López.