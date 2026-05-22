Christian Petersen fue internado de urgencia y preocupa su salud

La noticia de la nueva internación de Christian Petersen sacudió al mundo gastronómico durante la madrugada de este viernes. El chef ingresó al Hospital Alemán en la noche del jueves junto a su esposa luego de sufrir un cuadro que alertó a su círculo íntimo.

Según trascendió, la situación inicial requirió una estabilización rápida en la guardia para luego disponer su traslado al pabellón psiquiátrico de la institución. La periodista Pilar Smith señaló que el profesional habría atravesado un brote psicótico que motivó la intervención médica inmediata.

Esta recaída ocurre a solo cinco meses de un episodio límite que el profesional vivió en el sur del país. En diciembre pasado Petersen permaneció 26 días en cuidados críticos tras descompensarse mientras realizaba una travesía en el cerro Lanín. En aquel momento el centro de salud informó que su salida se dio tras una evolución favorable pero este nuevo suceso reavivó las alarmas sobre su estado integral.

Al retomar su trabajo en la cocina meses atrás el chef había expresado su gratitud diciendo "Quería agradecerles que estén acá. Como todos saben, vengo de pasar un accidente, y la verdad que volver a cocinar y volver a compartir con ustedes es muy lindo". Sin embargo el recuerdo de aquel trauma seguía presente en sus relatos públicos sobre el tiempo perdido en su memoria.

En sus últimas apariciones mediáticas reconoció las dificultades para reconstruir lo vivido en la montaña al explicar que "No me acuerdo mucho de lo que me pasó, digamos, después de bajar el volcán. Me acuerdo un poco de cuando me desperté en el Hospital Alemán. Pero ya habían pasado 30 días". Estas declaraciones mostraban la profundidad de un cuadro que lo mantuvo alejado de las hornallas durante casi un mes.

Petersen también analizó el contexto personal que pudo haber detonado su crisis anterior mencionando que "En realidad, había tenido un año muy difícil. Quizás los hábitos me jugaron en contra. Soy una persona que entrena dos o tres horas por día. Estaba aburrido y dije voy a subir un volcán, voy a hacer trekking para divertirme, una exigencia deportiva".

En esa misma charla profundizó sobre su dolor reciente al contar que "Se había muerto un socio mío un mes antes, joven, 40 años, que además fue durísimo porque durante un año estuvo enfermo y yo lo acompañé mucho en esto de meditar, de saber que es un día a la vez". Hasta el momento el centro de salud no difundió un informe oficial actualizado.