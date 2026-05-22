La Copa Libertadores entró en etapa de definiciones y Boca Juniors quedó obligado a sacar la calculadora luego de la victoria de Universidad Católica en la quinta fecha de la fase de grupos. El triunfo del conjunto chileno reacomodó la tabla y dejó al equipo argentino ante un cierre decisivo para lograr la clasificación a los octavos de final.

Boca comparte grupo con Universidad Católica, Nacional de Montevideo y Deportivo Táchira. Tras los últimos resultados, el conjunto dirigido por Diego Martínez continúa en zona de clasificación, aunque ya no tiene asegurado el pase y deberá sumar en la última jornada para evitar complicaciones.

Con el escenario actual, Boca necesita al menos un empate en su próximo partido para avanzar a los octavos de final sin depender de otros resultados. Una victoria le permitiría además terminar como líder del grupo y definir varias series eliminatorias con ventaja deportiva.

En caso de perder, el Xeneize quedaría condicionado a lo que ocurra en el otro encuentro de la zona y también podría entrar en juego la diferencia de gol, que por ahora favorece al conjunto argentino. Por eso, el triunfo de Universidad Católica encendió las alarmas en Brandsen 805.

El equipo de Diego Martínez llega a esta instancia luego de una campaña irregular en el torneo continental, con actuaciones sólidas como local pero con dificultades para sostener el rendimiento fuera de La Bombonera. Aun así, Boca mantiene intactas sus chances de avanzar y depende de sí mismo para lograr el objetivo.

La presión también crece porque Boca necesita protagonismo internacional en una temporada marcada por altibajos futbolísticos y cuestionamientos al cuerpo técnico. La Libertadores aparece como el gran objetivo deportivo del club y cualquier traspié en fase de grupos generaría un fuerte impacto institucional y deportivo.

Universidad Católica, por su parte, logró mantenerse con vida gracias a su victoria y llegará a la última fecha con posibilidades matemáticas de clasificación. El conjunto chileno deberá ganar y esperar una combinación favorable de resultados para avanzar.

En este contexto, la última jornada del grupo promete una definición cargada de tensión. Boca sabe que tiene el destino en sus manos, pero también que cualquier error puede dejarlo afuera prematuramente del torneo más importante del continente.