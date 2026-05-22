Un hombre de 27 años fue detenido durante la noche en Capital luego de protagonizar un robo en una agencia de autos ubicada sobre Avenida España Sur. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría 3°, tras un llamado que alertó sobre la intrusión en el local comercial.

El hecho ocurrió cerca de las 23:22 en la agencia “Rubio Motors”, situada en Av. España Sur 1246. Según denunció el propietario, el delincuente logró ingresar al lugar tras escalar las rejas del frente, provocar daños en una tela de protección y manipular la botonera del sistema de alarma.

Tras tomar conocimiento del hecho, efectivos policiales realizaron un rastrillaje por la zona que permitió ubicar y detener al sospechoso a pocas cuadras del lugar. El hombre, identificado con el apellido Araya, fue aprehendido en posesión de un bolso que contenía distintas herramientas.

Entre los elementos secuestrados había mechas de taladro, destornilladores, cinta métrica y cables, objetos que, de acuerdo a la investigación inicial, habrían sido sustraídos del interior de la agencia.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal, Martín Morando, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar la totalidad de los daños ocasionados y si existen otros hechos delictivos vinculados.