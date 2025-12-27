Una nueva oleada de estafas digitales viene circulando por internet aprovechando el furor por el final de la serie Stranger Things. La modalidad involucra mensajes con enlaces engañosos que prometen acceso gratuito al episodio final, pero en realidad buscan robar los datos de los usuarios y comprometer sus accesos bancarios.

Los cibercriminales suelen difundir estos enlaces a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería o correos electrónicos que simulan ser plataformas oficiales de streaming o publicidad relacionada con la serie. Al hacer clic, las víctimas son dirigidas a sitios falsos que solicitan información personal o credenciales sensibles.

Publicidad

Una vez que los usuarios ingresan sus datos en estas páginas fraudulentas, los atacantes pueden utilizar esa información para obtener el control de cuentas, incluidos accesos a servicios financieros online, como el homebanking, con el objetivo de vaciar cuentas o realizar transferencias no autorizadas.

Los especialistas en seguridad informática advierten que estas estafas no solo utilizan el reclamo del contenido gratuito sino también técnicas persuasivas para que los usuarios bajen la guardia y completen formularios con datos sensibles. Asimismo, remarcan que las plataformas oficiales nunca solicitan credenciales bancarias para acceder a contenidos de entretenimiento.

Publicidad

Para protegerse, se recomienda no hacer clic en enlaces dudosos, incluso si parecen legítimos o provienen de contactos conocidos; comprobar siempre la dirección web real del sitio, y activar mecanismos de seguridad adicionales, como verificación en dos pasos, en todos los servicios que lo permitan.

Además, ante la sospecha de haber proporcionado datos personales a un sitio sospechoso, los usuarios deben cambiar inmediatamente sus contraseñas, notificar a la entidad financiera y verificar la actividad reciente de sus cuentas para descartar movimientos no autorizados.

Publicidad

Las autoridades y expertos en ciberseguridad también aconsejan mantener actualizados los programas antivirus y del sistema operativo, y educarse sobre los tipos de fraudes más comunes para reducir el riesgo de ser víctimas de estafas similares en el futuro.