Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, los destinos termales vuelven a posicionarse como una de las opciones más elegidas para descansar, cuidar la salud y disfrutar en familia. En la Argentina, existen múltiples complejos que combinan aguas minerales, naturaleza y servicios turísticos para todas las edades.

Uno de los más destacados es Termas de Río Hondo, considerado el principal centro termal del país. Sus aguas ricas en minerales, con temperaturas que pueden alcanzar los 70 grados, lo convierten en un destino ideal durante todo el año, con una fuerte infraestructura hotelera y propuestas terapéuticas.

Otra opción muy elegida es Termas de Cacheuta, ubicadas en plena cordillera. Allí se combinan piscinas naturales con vistas de montaña, circuitos de spa y actividades como trekking o rafting, lo que lo vuelve atractivo tanto para el relax como para el turismo activo.

En el norte del país, Termas de Reyes ofrecen una experiencia distinta, rodeadas de yungas y paisajes verdes. Es una escapada corta pero muy completa, ideal para quienes buscan tranquilidad en contacto con la naturaleza.

Dentro del Litoral, las termas de Entre Ríos siguen siendo un clásico, con complejos como Termas de Villa Elisa, que cuentan con piscinas de distintas temperaturas, espacios verdes y opciones recreativas para toda la familia.

Por último, para quienes buscan opciones más accesibles o cercanas a grandes ciudades, aparecen alternativas como Termas del Salado, ideales para escapadas cortas, con aguas mineralizadas y entornos tranquilos que permiten desconectar sin viajar largas distancias.

Todos estos destinos comparten un denominador común: aguas con propiedades terapéuticas, entornos naturales y propuestas adaptadas tanto para jubilados como para familias con niños, consolidándose como una de las mejores alternativas turísticas para un fin de semana largo.