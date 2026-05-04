Un misterioso episodio sacude al norte del país: una avioneta se estrelló en una zona rural del chaco salteño y sus ocupantes escaparon antes de la llegada de las autoridades. El hecho ocurrió durante la madrugada, cerca de las 2, en la zona de Los Leones, a unos 40 kilómetros de la localidad de Los Blancos, en el este de Salta.

El alerta fue dado por vecinos que observaron un descenso abrupto de la aeronave y dieron aviso inmediato a la Policía. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron la avioneta abandonada, sin ningún ocupante en su interior.

Uno de los elementos que despertó sospechas fue que la aeronave tenía pintada la bandera de Bolivia y la matrícula parcialmente borrada, lo que dificulta su identificación y sugiere una posible intención de evitar el rastreo.

Si bien en una primera inspección no se encontraron drogas dentro de la nave, intervino personal especializado de Drogas de la Policía de Salta, junto con Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, que ya iniciaron actuaciones para esclarecer el caso.

Otro dato clave es la presencia de huellas de camionetas en las inmediaciones, lo que refuerza la hipótesis de que los ocupantes lograron escapar rápidamente con apoyo logístico tras la caída.

Durante las horas posteriores se realizaron rastrillajes en la zona, pero hasta el momento no se logró dar con los tripulantes ni con otras personas vinculadas al hecho. La investigación sigue abierta y busca determinar el origen del vuelo y si existe relación con actividades ilegales en la región fronteriza.