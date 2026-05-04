La problemática del bullying en San Juan tomó una relevancia institucional sin precedentes tras la declaración por unanimidad del 2 de mayo como el día provincial de lucha contra este flagelo. Es una jornada de concientización que comenzó este lunes a las 9:00hs en el auditorio Eloys Camus, realizada por la Cámara de Diputados, se puso especial énfasis en la desprotección que sufren los alumnos con neurodiversidad. La propuesta fue presentada ante el Ministerio de Educación de San Juan con la intención de llegar a escuelas de toda la provincia mediante charlas y talleres e incluirá a instituciones educativas de distintos puntos de la provincia.

“Los chicos con autismo son los que más reciben bullying dentro del colegio”, sentenció Erica Godoy, titular de la Asociación Civil Autismo San Juan, quien remarcó a DIARIO HUARPE la urgencia de generar políticas públicas ante la vulnerabilidad de estos menores que, en muchos casos, no cuentan con herramientas para defenderse.

La actividad cuenta con la participación de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan, el Colegio de Psicólogos de San Juan y la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de San Juan. Exponen referentes como Gema Galván y el psicólogo Cristian Allende, mientras que Florencia Merino aportará su testimonio sobre situaciones de bullying vividas en su adolescencia.

Estadísticas y el peso del silencio

El diagnóstico general en la provincia es preocupante. Según el diputado Enzo Cornejo, los datos indican un deterioro profundo en la población estudiantil. “Seis o siete de cada 10 chicos sufren esta situación; algunos como víctimas, otros como testigos y otros sin saberlo como agresores mismos”, detalló el legislador a DIARIO HUARPE. Cornejo enfatizó que la visibilización es el primer paso para encontrar soluciones, subrayando que “el silencio no es ninguna opción para darle solución” a una realidad que también se traslada a clubes y la vida cotidiana,.

La detección de estos casos ha crecido en el último tiempo, no necesariamente por un aumento de la violencia, sino por una mayor apertura en el hogar. “Crecen porque se está hablando más en la mesa familiar y la verdad que eso nos preocupa”, explicó el diputado, señalando que el abordaje debe ser integral entre establecimientos educativos, familias y profesionales especializados.

El desafío de la "inclusión real" en el aula

Para la Asociación Civil Autismo San Juan, el camino para frenar el acoso escolar pasa por la formación docente. Godoy explicó que están trabajando con un equipo voluntario de psicólogos y psicopedagogos para brindar herramientas técnicas a los maestros.

“La idea es seguir creando docentes inclusivos donde el docente pueda o sepa trabajar con niños que estén dentro del neurodesarrollo. Eso va a generar como una inclusión real dentro de las escuelas”, afirmó la referente.

El alcance de esta necesidad es masivo en la provincia. Aunque no existe una estadística exacta de la población total con autismo, Godoy aportó cifras significativas:

“El año pasado teníamos estadística de cuántos CUD (Certificado Único de Discapacidad) fueron entregados para niños con autismo; eran alrededor de 1.000”.

Además, la asociación ya nuclea a unas 900 familias, lo que refleja un universo creciente de estudiantes que requieren un entorno escolar libre de violencia y con protocolos de acompañamiento específicos.

Un llamado a la empatía social

Más allá de las normas, el sector legislativo y las organizaciones coinciden en que la solución definitiva no llegará mediante multas, sino a través de un cambio cultural. El objetivo de las jornadas es que la sociedad deje de ser un espectador pasivo ante el sufrimiento ajeno. “Necesitábamos que se tome conciencia que a veces el lastimar a la otra persona también es un sufrimiento muy grande, el de no quedarse mirando es esencial”, concluyó Godoy, apelando a la empatía colectiva para proteger a los más vulnerables del sistema educativo.