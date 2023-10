ARM prolongado, lactante hipotónico y escoliosis múltiple. Con solo 5 años, Ciro tiene que luchar para seguir adelante con su vida. Milagros Agüero, su mamá, dialogó con DIARIO HUARPE y pidió que no le demoren más la operación a su hijo. Con la excusa del cambio de gobierno y panorama de elecciones, desde el Ministerio de Salud aún no le habrían autorizado la operación urgente que necesita.

“Mi hijo Ciro tiene 5 años y siete meses. Tiene una enfermedad neuromuscular, provocada porque nació antes de tiempo y tuvo problemas en el parto. Luego de muchos años de estudios, le diagnosticaron que tiene ARM prolongado, lactante hipotónico y escoliosis múltiple”, comenzó a contar su mamá. En ese momento, le iban a tener que realizar dos operaciones, pero luego de tantos meses sin una respuesta y con un panorama que va empeorando, Milagros comentó que deberán ser más de cinco operaciones ahora.

Ciro necesita la operación con urgencia y la familia no cuenta con muchos recursos. El pequeño tiene una traqueotomía porque la escoliosis le aprieta un pulmón y el mismo no funciona con normalidad. Debido a esto, el nene tiene internación domiciliaria, pero tiene que moverse por la casa con un autito pequeño que es su modo de transportarse.

La operación lleva nueve meses en suspenso. Los padres recorrieron el Centro Cívico de arriba abajo, llevando el expediente de su hijo para que aprueben la operación. “El papeleo lo iniciamos en febrero, el trámite fue muy rápido y para marzo, ya teníamos casi todo firmado a excepción de la parte de finanzas, que es quien gestiona lo económico”, contó la mamá. Cuando eligieron la ortopedia que brindaría la prótesis, tenía 15 días para pagar. Como esto no pasó, cerraron el expediente. “Era empezar todo de cero. Nos pasó exactamente lo mismo tres veces. El trámite llegaba a finanzas y luego se cerraba el expediente”, manifestó Milagros.

Este panorama se agravó con el tema de las elecciones, ya que cuando fueron luego de las PASO y elecciones de gobernador, les dijeron que estaba todo parado debido a que cambiaban de gobierno. “No se querían hacer cargo de esta operación. Lamentablemente, quedaba el expediente ahí para que determinen si era urgente o no la cirugía”.

Actualmente, luego de las elecciones de presidente, Milagros se volvió a comunicar con ellos y les dijeron lo mismo, que seguía todo parado. “El doctor de Ciro me dijo que como última opción, viralice el caso para ver si el gobierno nos puede dar una respuesta”. El último diagnóstico que le dieron sobre Ciro no fue nada alentador. “El traumatólogo nos dijo que su cadera se ha salido de lugar y hay que operarlo urgente. Necesitamos que lo operen ahora porque se está poniendo rígido al no moverse y puede llegar a quedar paralítico si sigue pasando el tiempo”, finalizó la mamá del pequeño.