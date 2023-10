Na Arte es un emprendimiento nacido en San Juan que puede definirse con la palabra decorarte. En una pieza decorativa se fusiona la originalidad, creatividad, elegancia y ese toque del hecho a mano que le otorga su creadora Natalia Ontivero. Ella y su emprendimiento visitaron el programa Yo Te Invito, emitido por Telesol de lunes a viernes de 17:00 a 18:30 horas, conducido por Ana Paula Zavala. Cuáles son los productos que caracterizan a este emprendimiento y cuál es el estilo que tienen.

Natalia explicó que su emprendimiento se divide en dos secciones. Por un lado, está la parte de moda, de ropa y de marroquinería. Ruanas, pashminas y carteras son algunos de los elementos que brinda Na Arte. “Son diseños exclusivos y piezas únicas, que llevan su trabajo. Me demoro aproximadamente dos días haciendo una pieza, metiéndole a full”, comentó Natalia.

Por el otro lado, está la otra cara del emprendimiento, la decoración. Si bien todos los elementos siguen una misma línea de estilo propuesta por la artesana Ontivero, la decoración tiene un estilo simple y clásico, ideal para decorar el hogar. Pies de camas tejidos a crochet, caminitos de mesa, posavasos, individuales, platos de sitio de yute, son algunos de los elementos decorativos que más resaltan. A su vez, Natalia también crea canastos de yute de todos los tamaños y formas. Últimamente, es una pieza muy utilizada para el deco.

“Yo me dedico a esto desde hace un año y medio aproximadamente. Recién ahí empecé a explotar mi potencial. Mi hermana Mariela fue la que me impulsó y me dio el empujón para que empiece a hacer esto”, dijo Natalia. Puntualizó sobre que empezó a explotar su potencial debido a que el tejido es una práctica incorporada desde hace mucho tiempo en ella.

“En la escuela, cuando era muy chica, nos pedían que fuéramos con una aguja para tejer y lana o hilos. Antes teníamos materias de manualidades en la escuela”, dijo la artista Natalia.

Con respecto a la economía de los emprendimientos, explicó que es difícil emprender. “Hay ferias en las que a uno no le va muy bien a veces, no vendemos mucho, pero eso no es un impedimento y sigo para adelante”, dijo Natalia. También, a pesar de los malos ratos, destacó los momentos buenos y los comentarios que le llegan de parte de la gente sobre sus cosas, que son un incentivo para salir adelante.

Para finalizar, Natalia contó su sueño como emprendedora, que es seguir con mucha producción y “me gustaría viajar con mis cosas, ir a lugares turísticos a exponer mis productos y que mi arte llegue a otras provincias”, cerró.

Contactos

Na arte cuenta con Instagram (@na.arte.sj) o bien vía WhatsApp al 2645268839.