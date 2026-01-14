La tranquilidad de Rosario Central se vio sacudida el 13 de enero de 2026 tras conocerse una noticia totalmente imprevista. El City Group presentó un ofrecimiento formal al Tottenham, dueño de los derechos económicos de Alejo Véliz, para adquirir al jugador y posicionarlo en el fútbol de Brasil.

Esta situación ocurre justo después de una jornada de presentaciones en el club —donde los nuevos refuerzos declararon: "Es fichar por el mejor equipo del mundo"— y amenaza con interrumpir el préstamo del delantero, el cual vence originalmente en junio.

Publicidad

Según informó UOL Esporte, la intención del grupo empresario es que Véliz se incorpore al Bahía. El movimiento guarda similitudes con lo ocurrido con Thiago Almada, quien fue adquirido por Eagle Football para jugar en Botafogo antes de ser transferido al Olympique de Lyon.

Actualmente, el panorama para el Canalla es complejo: el conjunto inglés posee una cláusula de repesca y Rosario Central no cuenta con una opción de compra por el futbolista.

Publicidad

El atacante había regresado a Arroyito en 2025 tras una larga negociación, motivado por el deseo de acompañar a Ángel Di María en su vuelta a la institución. Desde su retorno, Véliz disputó 16 encuentros y marcó cinco goles.

A pesar del ofrecimiento que podría acelerar su salida, el jugador entrenó con normalidad el martes. Sin embargo, su presencia en el amistoso del miércoles frente a Almirante Brown es incierta, ya que el técnico Jorge Almirón evaluará si decide preservarlo ante la posibilidad de su transferencia.