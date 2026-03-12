La decisión del Gobierno nacional de eliminar la segunda escala del impuesto interno que gravaba a los autos más caros empezó a impactar en el mercado automotor. Con la medida, varias automotrices ajustaron sus listas y anunciaron rebajas de entre el 12% y el 25% en vehículos 0 km, principalmente en el segmento de alta gama.

El impuesto, que durante años se aplicó a los autos considerados de lujo, llegó a tener un impacto real superior al 50% sobre el precio final. En los últimos meses se redujo progresivamente hasta quedar eliminado, lo que permitió a las marcas recalcular sus valores de venta.

Publicidad

Entre las automotrices que ya publicaron nuevas listas aparece Audi, que aplicó reducciones en 16 modelos con un promedio de 12,3%. Dentro de esa marca, el Audi Q6 50 e-tron Performance fue uno de los que más bajó: pasó de USD 154.600 a USD 128.200, una reducción del 17,1%.

Otra de las marcas con fuertes ajustes fue Mercedes-Benz, con rebajas que alcanzan valores importantes en varios SUV. Por ejemplo, el GLC 300 4MATIC Coupé bajó un 17,9%, mientras que el GLE 450 4MATIC redujo su precio un 19,5%. El caso más llamativo es el AMG GLE 53 Coupé, que pasó de USD 240.000 a USD 179.900, una caída cercana al 25%.

Publicidad

También Porsche anunció recortes en su gama. Los SUV Macan y Cayenne bajaron alrededor de 15%, mientras que modelos como Panamera y Taycan redujeron sus precios cerca de 18%, y algunos de la línea 911 registraron rebajas cercanas al 19%.

En el caso de BMW, la marca informó reducciones en 24 modelos, con bajas que van desde 4% hasta 19%, dependiendo del vehículo y del impacto que tenía el impuesto en cada versión.

Publicidad

Especialistas del sector explican que la eliminación del tributo no solo reduce el precio de los autos directamente alcanzados, sino que también reacomoda toda la escala del mercado, ya que algunos modelos que estaban cerca del límite del impuesto también comenzaron a bajar para mantener competitividad.

La expectativa de las automotrices es que este cambio tributario reactive el segmento de autos de alta gama, que durante años estuvo distorsionado por la carga impositiva y por precios que, en algunos casos, duplicaban los valores internacionales.