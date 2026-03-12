La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando el líder supremo iraní Mojtaba Jamenei lanzó una advertencia directa en su primer mensaje oficial desde que asumió el cargo. El ayatollah aseguró que Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos del comercio energético mundial.

El mensaje no fue emitido por el propio dirigente frente a las cámaras, sino que se difundió a través de un comunicado leído por una presentadora de la televisión estatal iraní. En el texto, Jamenei dejó en claro que su país continuará con las operaciones militares en la región del Golfo Pérsico.

“Les aseguro a todos que no dudaremos en vengar la sangre de los mártires”, afirmó el líder religioso y político, en referencia a las víctimas iraníes del conflicto. El ayatollah también sostuvo que la respuesta militar no se limitará a un solo episodio, sino que será parte de un proceso más amplio de represalia.

En ese sentido, Jamenei mencionó especialmente la muerte de su padre, Alí Jamenei, al señalar que la venganza iraní no se limitará únicamente a ese hecho, sino que incluirá cada ataque sufrido por ciudadanos del país. “Cada miembro de la nación martirizado por el enemigo constituye un caso aparte en el proceso de venganza”, expresó.

El dirigente también hizo referencia a un ataque contra la escuela Shajareh-Tayyebeh en Minab, que según el comunicado tuvo víctimas civiles. De acuerdo con el mensaje oficial, ese episodio ocupará un lugar central en el proceso de represalias que Irán planea llevar adelante.

La advertencia sobre el estrecho de Ormuz generó preocupación internacional. Ese corredor marítimo es una de las rutas energéticas más importantes del mundo, ya que por allí circula cerca de un quinto de la producción global de petróleo. Cualquier interrupción prolongada podría impactar directamente en el precio del crudo y en la estabilidad de los mercados internacionales.

Mientras tanto, la región continúa en estado de máxima tensión, con operaciones militares activas y un escenario que mantiene en alerta a las principales potencias internacionales.