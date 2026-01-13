En medio del avance de la Justicia contra la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia rompió el silencio desde Mar del Plata, donde pasa sus vacaciones en el Balneario 12 de Punta Mogotes. En diálogo con La Nación, el dirigente sanjuanino se mostró sereno y desestimó el impacto de las denuncias que se investigan sobre la conducción de la AFA.

“Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, expresó Tapia, en alusión a las acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del ente rector del fútbol argentino. Según dijo, no se deja afectar por lo que considera “lo mediático” y remarcó: “No le doy bola a lo otro”.

Consultado sobre cómo atraviesa este momento, el presidente de la AFA fue contundente: “¿Cómo lo llevo? Tranquilo, no estoy imputado, nada”, aseguró, mientras se dirigía hacia la carpa donde pasa las tardes rodeado de amigos y partidas de truco. Allí, contó entre risas que el contacto con la gente es permanente: “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos”.

Tapia reconoció que disfruta de la cercanía con el público y destacó que, desde la consagración en el Mundial de Qatar 2022, el cariño se multiplicó. “Esta es la verdad”, afirmó. Según relató, los mensajes que recibe son mayormente positivos y muchos le agradecen haber sostenido a Lionel Scaloni como entrenador de la Selección. “¡Vamos por la cuarta, Chiqui!”, le gritan algunos turistas.

Respecto a su entorno personal, sostuvo que la situación no lo desestabiliza. “Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes”, explicó. “Ya saben cómo tratar todo esto”, agregó, en referencia a sus hijos.

Durante su estadía, Tapia mantiene una rutina marcada: llega después del mediodía, almuerza con amigos y luego se instala en su carpa. Aunque intenta pasar desapercibido, los pedidos de fotos y autógrafos son constantes, tanto en el parador como en restaurantes de la zona.

El Balneario 12 luce colmado en plena temporada, con más de 300 carpas ocupadas. El lugar está ambientado con murales de Maradona y Messi, símbolos del fútbol argentino. Incluso, el titular de la AFA se animó a jugar un “picado” en la cancha de fútbol 5 del complejo días atrás.

En la planta alta funciona un estudio de streaming desde donde se transmite programación de “AFA Play”, la plataforma oficial de la Liga Profesional. Allí también se refleja la presencia institucional del dirigente durante el verano.

Pese a la investigación judicial en curso y a la exposición mediática, Tapia insiste en que en la calle “con lo otro no pasa nada” y que el respaldo de la gente es el principal sostén en este momento personal y político dentro del fútbol argentino.

Fuente: La Nación