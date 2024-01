En la madrugada del domingo, la Policía de San Juan clausuró dos fiestas privadas en los departamentos Rivadavia y Rawson. Según los informes, ambas fiestas no contaban con la habilitación correspondiente para llevar a cabo este tipo de eventos.

Según las fuentes policiales, la primera fiesta fue clausurada alrededor de las 2 de la madrugada en la localidad de La Bebida, en Rivadavia. La clausura se realizó debido a la falta de todas las habilitaciones requeridas por la legislación vigente y por disposición del Segundo Juzgado de Faltas.

Posteriormente, a las 4 de la mañana, se procedió a la clausura de una fiesta privada llamada "POOL PARTY" en la localidad de El Médano, en el departamento de Rawson. Los organizadores de la fiesta no tenían las habilitaciones necesarias para llevar a cabo la actividad.

En ambos casos, se infringieron varios artículos de la Ley 941-R, la Ley 639-A y la Ley 687-P, incluyendo los artículos 98, 99, 139, 143, 162 Inc. C, el artículo 10 y los artículos 8. , 9, 31 Inc. F y Ñ.