Claves para cuidar el cutis seco en otoño y ganar mucha luminosidad

El clima frío y el viento de la temporada actual suelen provocar que el rostro pierda hidratación y se vea opaco. Para contrarrestar estos efectos, se recomienda seguir una rutina inspirada en Luisana Lopilato, quien suele lucir una piel saludable incluso con maquillajes suaves.

Un paso fundamental es limpiar la cara con productos que no eliminen los aceites naturales para evitar la tirantez. La aplicación de cremas nutritivas durante la mañana y la noche protege la dermis del ambiente externo.

Para potenciar los resultados, es posible sumar sérums, ácido hialurónico y gotas de aceite facial que aportan luminosidad y sellan la humedad. En relación a su vida familiar, la actriz bromeó diciendo "Pobre de mis hijos" por su nivel de exigencia en casa. Más allá de lo estético, es vital beber suficiente agua, usar protector solar todos los días y evitar el agua muy caliente al lavarse.

También conviene alejarse de productos agresivos, de la exfoliación en exceso o de saltar la hidratación nocturna. La constancia en estos cuidados refuerza la barrera cutánea y previene la pérdida de agua, logrando una apariencia uniforme incluso sin usar maquillaje.

El uso de una rutina simple pero efectiva permite mantener el rostro protegido durante todo el otoño. De esta forma, se evitan hábitos perjudiciales como lavarse la cara muchas veces al día para conservar la suavidad.