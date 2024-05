Clima tenso en Barcelona: Xavi se refirió a las críticas y su posible salida

En las últimas horas, después del encuentro entre Barcelona y Rayo Vallecano, Xavi Hernández dialogó con la prensa y no se guardó nada. El entrenador hizo foco en el complicado presente que atraviesa, con la posibilidad de ser destituido de su puesto. Por esto, también expresó su opinión tras las cuestiones de Joan Laporta, el Presidente de la institución.

"Análisis positivo de la victoria de hoy. Nos hemos sentido cómodos aunque ellos han puesto una telaraña que nos ha costado. Estamos concediendo más en defensa, pero el equipo se ha sentido bien, el gol nos ha ayudado. Hemos logrado el objetivo de mínimos, ser segundos, que nos da la oportunidad de luchar el año que viene por un título más", expresó Xavi, en conferencia de prensa.

Luego, el entrenador español también aprovechó para mencionar lo siguiente: "El mensaje es el mismo. Si tengo alguna noticia que dar, os la daría, como siempre. Si no nos vemos ahora, será mañana, pasado al otro... tengo permanente contacto con ellos. Me dio el otro día la enhorabuena por la victoria. No me gusta. No busco esto. Siempre busco la unión, consenso, hacer equipo".

Contundentes palabras de Xavi Hernández

"No me ha gustado. Esto no me ha gustado. No me gusta cuando apuntan a alguien. No es agradable. Quiero que todo el mundo esté contento. Corean mi nombre y siento la estima, pero no me han gustado los cánticos. Hay que estarlo. Hace tres semanas hablamos de unión, proyecto, ilusión, ambición... la mía no ha cambiado por más que la gente escriba o se pronuncie. Quiero empezar la temporada que viene con la máxima ilusión", indicó Hernández.

Para cerrar, Xavi también señaló: "Creo que hemos mejorado en el juego, aunque la gente dirá ¿qué dices? Este año no hemos competido en momentos claves, hemos fallado en partidos importantes. Pero hemos mejorado en el juego. Atacamos mejor, el juego posicional es mejor... pero hemos cometido muchos errores y hemos regalado partidos. Hay que aceptar esto. Es cruel. Te hacen sentir pequeñito. Esto va de ganar partidos y jugar".