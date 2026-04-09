El ciclo de formación laboral para jóvenes y adultos del programa Aprender, Trabajar y Producir, dio su marcha inicial en el departamento de Santa Lucía.

En diferentes puntos del departamento, se consolidaron tres propuestas, “Técnicas de panificación”, “Alfabetización digital” y “Técnicas de oratoria y liderazgo” fueron los contenidos tratados por diferentes profesionales en las respectivas materias.

El taller de oratoria se está dictando en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Santa Lucía, a cargo de la periodista y locutora Fabiana Gómez Aciar. Se trata de una formación orientada a dotar de herramientas para hablar en público de manera fluida, efectiva y segura, mejorando la capacidad de expresarse con claridad, persuasión y confianza en diversos contextos. En los primeros encuentros se realizaron dinámicas de modulación y proyección de la voz.

El taller de panificación, que se desarrolla en la Unión Vecinal Zona Centro del departamento, propone brindar conocimientos básicos de panadería para la producción de pan, semitas, medialunas, pizza, batidos livianos y pesados, entre otros. También busca acercar herramientas y normas de higiene y seguridad que debe tener una persona para cualquier producción y/o manipulación de un alimento. En los primeros encuentros asistieron más de 30 mujeres que destacaron la oportunidad de poder acceder a maquinaria de panificación a través de proyectos de autoempleo. En este caso, la perspectiva de generar ingresos con horarios flexibles, compatibles con las responsabilidades familiares, es lo que más las motiva la participación.

El curso de alfabetización digital, se está dictando en la Oficina de Empleo de Santa Lucía, tiene como objetivo capacitar a los usuarios para familiarizarse con el hardware y software. De esa manera, se los instruye para operar equipos de manera segura y eficiente, gestionar archivos, utilizar sistemas operativos (Windows/MacOS), navegar por Internet y manejar aplicaciones de oficina esenciales.

La oferta formativa del programa “Aprender, Trabajar y Producir” en Santa Lucía es todavía más extensa. Porque no se reducirá a esos talleres ya que también, en unos días iniciará la capacitación “Sistemas de climatización I: aire acondicionado” y en mayo comenzarán las capacitaciones en “Atención Gastronómica/Servicios de Salón”, “Auxiliar en técnicas de higiene y seguridad”, “Técnicas en tejido artesanal” y “Peluquería/Barbería”.

El programa “Aprender, Trabajar y Producir” continúa consolidándose como una política pública clave para fortalecer la formación y la empleabilidad en San Juan, generando oportunidades concretas de desarrollo personal y laboral. A través de propuestas accesibles, diversas y orientadas a las demandas actuales, se promueve la adquisición de habilidades que no solo mejoran las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo, sino que también impulsan el autoempleo y el crecimiento económico local, contribuyendo a una comunidad más inclusiva, capacitada y productiva.

