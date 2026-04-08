El Gobierno nacional abrió la inscripción para los vouchers educativos 2026, un programa de asistencia económica destinado a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con subsidio estatal. La convocatoria comenzó este 8 de abril y estará vigente hasta el 30 de abril.

El beneficio está dirigido a estudiantes de hasta 18 años que concurran a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. Además, el grupo familiar no debe superar ingresos equivalentes a siete salarios mínimos, vitales y móviles.

Entre los requisitos, el adulto responsable debe ser argentino o contar con residencia legal de al menos dos años en el país, tener DNI y estar registrado en la plataforma Mi Argentina. También se exige que el alumno sea regular al momento de la inscripción.

Para completar el trámite, se deben presentar datos como DNI y CUIL de los menores, información de la escuela a la que asisten y un CBU actualizado en Mi Anses para recibir el pago.

La inscripción se realiza de manera online a través del sistema oficial, donde el adulto responsable debe cargar los datos personales, del grupo familiar y del estudiante. Luego, se puede hacer el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

El programa, que ya tuvo ediciones en años anteriores, busca acompañar a las familias en el pago de cuotas escolares y garantizar la continuidad educativa. El beneficio se abonará hasta diciembre para quienes cumplan con las condiciones establecidas.