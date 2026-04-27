La pastafrola de membrillo es una de las recetas más tradicionales de la cocina argentina y su resultado depende, en gran parte, del orden en que se incorporan los ingredientes. Respetar cada paso es clave para lograr una masa tierna, suave y con la textura justa.

Los ingredientes para la pastafrola de membrillo

200 gramos de manteca blanda

200 gramos de azúcar

Dos huevos

Un chorrito de esencia de vainilla

400 gramos de harina leudante

400 gramos de dulce de membrillo

Paso a paso

El primer paso consiste en batir la manteca blanda junto con el azúcar hasta obtener una crema homogénea. Este proceso es fundamental, ya que permite incorporar aire a la preparación y darle suavidad a la masa final.

Luego se agregan los huevos junto con la esencia de vainilla, integrando bien la mezcla hasta que quede uniforme y sin grumos. Este paso aporta estructura y sabor característico a la preparación.

Recién en el último tramo se incorpora la harina, de a poco, mezclando primero con espátula y luego con las manos hasta formar una masa lisa. Es importante no amasar en exceso, ya que eso puede endurecer el resultado final.

Una vez lista, la masa se deja descansar en la heladera entre 20 y 30 minutos, envuelta en film, para facilitar su estirado y manipulación.

Luego se estira en un molde enmantecado, se agrega el dulce de membrillo previamente ablandado y se realiza el clásico enrejado con tiras de masa por encima.

Finalmente, se lleva al horno a temperatura media durante 25 a 40 minutos, hasta que la superficie quede apenas dorada.

El resultado es una pastafrola clásica, ideal para acompañar el mate y mantener viva una de las recetas más tradicionales de la cocina casera.