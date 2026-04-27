Cinco municipios se unen con Unicef para fortalecer políticas de niñez en San Juan

Cinco municipios del área metropolitana de San Juan pusieron en marcha este lunes el programa MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), una iniciativa de Unicef orientada a fortalecer las políticas públicas destinadas a niños, niñas y adolescentes. En el mismo acto, se firmó la constitución del Consejo Metropolitano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, un espacio de articulación entre gobiernos locales.

Un trabajo articulado con foco en la niñez

El especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, explicó que el programa busca consolidar y potenciar las políticas que ya se vienen implementando en los municipios, en articulación con la Defensoría Nacional y el Gobierno de San Juan.

Según detalló, uno de los pilares de la iniciativa será la elaboración de autodiagnósticos por parte de cada municipio, lo que permitirá identificar problemáticas específicas y diseñar planes de acción acordes a cada realidad local.

Entre las principales preocupaciones mencionó la violencia que afecta a la niñez, la exclusión escolar y las condiciones de vulnerabilidad vinculadas a la pobreza. En ese marco, advirtió que, si bien algunos indicadores han mostrado mejoras recientes, el contexto económico sigue siendo desafiante y requiere políticas sostenidas en el tiempo.

La creación del Consejo Metropolitano

En paralelo al lanzamiento de MUNA, se concretó la firma del Consejo Metropolitano por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, integrado por cinco municipios de distintos espacios políticos.

La intendenta de Capital, Susana Laciar, destacó el valor de este ámbito común y remarcó la necesidad de trabajar de manera conjunta frente a problemáticas compartidas.

“Los problemas de los chicos no reconocen límites geográficos. Los problemas de los chicos son problemas de los chicos”, sostuvo, al tiempo que valoró la decisión de “aunarnos, sentarnos, escucharnos y escuchar a los propios chicos”.

Prevención y políticas públicas coordinadas

Laciar hizo especial énfasis en la importancia de anticiparse a las problemáticas sociales y no actuar únicamente cuando estas ya están instaladas.

“No llegar después del problema, llegar antes. Porque si gobernamos sobre los problemas es gobernar desde atrás”, afirmó. Y agregó: “Si podemos gobernar con políticas hacia los niños, es construir futuro”.

En ese sentido, explicó que el Consejo contará con una estructura formal que incluye reglamentos, una dirección ejecutiva, un secretariado y la participación de equipos técnicos y concejales, con el objetivo de coordinar acciones y unificar criterios en la implementación de políticas públicas.

Recursos y objetivos a largo plazo

El funcionamiento del espacio se sostendrá con recursos propios de cada municipio, aunque bajo una lógica de articulación que permita optimizar el uso de fondos y mejorar el impacto de las intervenciones.

“Lo importante es cómo podemos aunar criterios de nuestras políticas para dar respuestas con uniformidad ante la problemática”, señaló Laciar.

La puesta en marcha del programa MUNA y la creación del Consejo Metropolitano representan así un primer paso hacia una estrategia más integral y preventiva, en un contexto social que exige respuestas coordinadas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.