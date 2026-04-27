Tras un pasacalle alertando que Osecac no se recibe en una clínica, el SEC explicó la situación

Este lunes 27 de abril apareció un pasacalles alertando que en la clínica ubicada en la intersección de General Acha y 9 de Julio no recibía más Osecac (Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles) por falta de pago. La secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, Mirna Moral, se refirió a este tema y aseguró que ese establecimiento no se encuentra entre los prestadores con servicios interrumpidos y buscó llevar tranquilidad a los afiliados.

Moral explicó que desconoce por qué apareció ese mensaje en la vía pública y remarcó que, si bien existen dificultades con algunos prestadores, la Clínica Santa Clara no integra ese grupo. “No sabemos por qué apareció ese pasacalle, porque si bien es cierto que tenemos algunos servicios suspendidos, Santa Clara no es uno de los lugares donde tenemos suspendida la atención”, expresó en radio Amanecer.

La aclaración llegó luego de la preocupación generada entre afiliados y pacientes, ya que el cartel hacía referencia directa a Osecac y a una supuesta deuda que habría afectado las prestaciones médicas. Según indicó la dirigente, en ese centro de salud la atención continúa con normalidad.

Falta de camas y presión sobre el sistema

Más allá del episodio puntual, Moral planteó que en San Juan existe un problema estructural vinculado a la capacidad del sistema sanitario privado. Señaló que faltan sanatorios y espacios de internación suficientes para cubrir la demanda de los sanjuaninos.

“En la provincia tenemos el inconveniente de que faltan sanatorios y lugares donde podamos atendernos en su totalidad. Cuando no hay lugar, aun teniendo obra social, muchas veces debemos recurrir al hospital público porque es el único sitio donde hay camas disponibles”, sostuvo.

La dirigente marcó así que las complicaciones no siempre responden exclusivamente a cuestiones administrativas o financieras, sino también a una infraestructura limitada frente a la demanda creciente.

El rol del sindicato y la obra social

Consultada sobre la relación entre el Sindicato de Empleados de Comercio y Osecac, Moral explicó que ambas estructuras mantienen una vinculación histórica y operativa. Indicó que en muchas jurisdicciones del país los secretarios generales también tienen participación en la administración local de temas sanitarios.

“El sindicato y la obra social trabajan de manera cercana. En muchos lugares del país los secretarios generales también tienen a su cargo cuestiones vinculadas a salud”, manifestó.

En el caso de San Juan, detalló que además de su función gremial cumple tareas como delegada local, con el objetivo de canalizar reclamos y buscar soluciones para los afiliados.

Gestiones con Buenos Aires

Moral también precisó que las decisiones centrales no dependen exclusivamente de la sede local. Explicó que por encima de la delegación provincial existen distintos niveles de conducción dentro de Osecac, entre ellos gerencias, directorio, vicepresidencia y presidencia.

“Yo soy la secretaria general y además delegada en San Juan. Trato de resolver lo que se puede, dependiendo siempre de nuestra central en Buenos Aires. Cuando viajo, lo hago justamente para gestionar soluciones, generalmente relacionadas con pagos”, señaló.

De esta manera, la referente sindical buscó despejar dudas tras la aparición del pasacalle y ratificó que, al menos en la Clínica Santa Clara, las prestaciones con Osecac continúan vigentes.