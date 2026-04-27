Mauro Icardi confirmó la noticia más feliz con la China Suárez con una foto íntima

El presente de Mauro Icardi brilla con una intensidad especial que trasciende los límites del campo de juego. Luego de obtener una victoria fundamental en el fútbol turco, el atacante del Galatasaray decidió abrir las puertas de su intimidad en redes sociales para mostrar el vínculo que lo une a Eugenia la China Suárez.

La alegría del futbolista tiene un fundamento deportivo sólido ya que el clásico de Turquía se disputó en el cierre de la temporada. En ese enfrentamiento directo entre los colosos locales, el equipo de Icardi logró imponerse al Fenerbahce en un duelo cargado de emociones. Con este resultado, el conjunto del delantero quedó a un paso de consagrarse en la Trendyol Süper Lig.

En medio de la euforia por el marcador favorable, el deportista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías que captaron la atención de todos sus seguidores. En las imágenes se puede ver al jugador muy sonriente y abrazado a la actriz en una actitud de total complicidad, lo que confirma el excelente momento que atraviesa la relación sentimental.

Las postales también mostraron la otra cara del festejo con Icardi celebrando junto a sus compañeros de equipo dentro de la cancha después de un partido que resultó decisivo. Sin embargo, lo que más conmovió a la audiencia fue el registro de la cercanía entre la pareja. Entre gestos de cariño y miradas profundas, ambos se mostraron más cercanos que nunca ante la cámara.

La China Suárez no estuvo sola en este acompañamiento ya que también se hicieron presentes sus hijos para apoyar al delantero en esta instancia fundamental de su trayectoria profesional. Con la indumentaria del club turco como estandarte, la familia celebró unida el éxito que deja al futbolista en las puertas de un nuevo título.