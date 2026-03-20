Puerto Madryn se prepara para una nueva edición del Vía Crucis submarino, una propuesta única en el mundo que se desarrolla durante el Viernes Santo y que combina la tradición religiosa con el entorno natural del mar patagónico. La ceremonia recrea el camino de la cruz de Jesús, pero con una particularidad: parte del recorrido se realiza bajo el agua.

La celebración comienza con una procesión tradicional desde la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, donde fieles y turistas recorren distintas estaciones por las calles de la ciudad. Luego, la actividad se traslada hacia la costa, específicamente al muelle Luis Piedra Buena, donde inicia la etapa más distintiva del evento.

En ese punto, buzos profesionales, nadadores y kayakistas ingresan al mar y continúan el Vía Crucis en las aguas del Golfo Nuevo, llevando una cruz adaptada para la inmersión. Mientras tanto, el relato de las estaciones se realiza incluso bajo el agua mediante sistemas de audio, permitiendo seguir la ceremonia en tiempo real.

Desde la superficie, cientos de personas acompañan el recorrido con velas encendidas, generando una escena simbólica y emotiva que mezcla espiritualidad con un fuerte atractivo turístico. La procesión culmina cuando los buzos emergen con la cruz, en un momento de silencio y recogimiento.

El evento, que lleva más de dos décadas realizándose, es considerado un emblema de la ciudad y cuenta con reconocimiento internacional, además de la participación de instituciones locales, fuerzas de seguridad y organizaciones de buceo.

De esta manera, el Vía Crucis submarino se consolida como una de las propuestas más originales de la Semana Santa en Argentina, al combinar tradición religiosa, identidad local y un escenario natural único que lo distingue a nivel mundial.