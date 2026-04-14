Cómo fue el grave accidente que sufrió la hija de Barby Silenzi

La bailarina Barby Silenzi relató que su hija Elena, fruto de su relación con Francisco Delgado, sufrió un accidente mientras practicaba deporte. A través de imágenes en sus redes sociales, la madre mostró el estado de la mano de la niña y escribió "Mi reina hermosa se fracturó un dedo". También compartió una fotografía previa a la atención médica manifestando "El dedo de mi bebé. Así lo tenía antes de ir al médico".

Para responder a la inquietud de sus seguidores, la artista grabó un video donde comenzó diciendo "Les quiero contar qué le pasó a Elena, que me están preguntando un montón". En dicha comunicación explicó que "Se quebró, tiene una mínima fractura en el dedo. Fue el sábado durante un partido de hockey donde recibió un bochazo".

Según la descripción de lo ocurrido, el impacto provocó dolor inmediato, llanto e hinchazón en la mano derecha, por lo que su madre comentó que "Se puso a llorar pobrecita y se le hinchó mucho el dedo. Fue en la mano derecha, por lo que no puede escribir".

Sobre la continuidad de las actividades de la pequeña, se informó que la menor no faltará tantos días de clase. La bailarina dio precisiones sobre esta decisión afirmando que "Está yendo al colegio igual, porque no va a faltar tantos días, pero va a escuchar y a estar presente".

Finalmente, sobre los pasos a seguir para la recuperación, concluyó diciendo que "El miércoles tenemos que volver al médico, así que les voy a ir contando las novedades".