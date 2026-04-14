Con el fin de descentralizar la atención pública y brindar soluciones directas en territorio, el Gobierno provincial llevó adelante una nueva jornada del programa San Juan Cerca en el departamento Ullum. El operativo, que tuvo lugar en la escuela EPET N° 9 Dr. René Favaloro, permitió a cientos de vecinos realizar gestiones de salud, identidad y servicios en una misma mañana.

Autoridades del Gobierno estuvieron en la EPET Nº9.

“Acercar, tener contacto con la comunidad y poder resolver aquellas situaciones que por sí solas no puede resolver alguna familia”, explicó el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, durante el recorrido por los stands. Se trata del tercer operativo integral en lo que va del 2026, consolidando una agenda que recorrerá los 19 departamentos.

Gestión y ahorro para los ulluneros

Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la posibilidad de ahorrar costos de traslado y tiempo. Según detalló Platero, la intención es llevar la oferta de todos los ministerios para que el vecino no deba viajar al centro sanjuanino. “Acercamos no solo la oferta que traen las carteras, sino también a los funcionarios para que tengan contacto directo con la gente”, aseguró.

Desde las 8:30 y hasta pasado el mediodía, los asistentes pudieron realizar desde el pago de impuestos inmobiliarios y automotor, hasta la gestión del DNI y el control de la tarjeta SUBE. El operativo también incluyó servicios de salud como vacunación y el área de zoonosis con esterilización de mascotas.

Atención personalizada y servicios digitales

La jornada contó además con asesoría técnica sobre el uso de Ciudadano Digital, ayudando a los vecinos a recuperar contraseñas y descargar documentos de la plataforma. También se recibieron denuncias para Defensa al Consumidor y se brindó información sobre el programa Aprender, Trabajar, Producir (ATP) y cursos de manipulación de alimentos.

“Para eso están los ministerios y sus funcionarios, para atender, escuchar y en base a eso poder actuar”, sostuvo Platero, quien estuvo acompañado por la directora de Políticas para la Equidad, Nathalia Noel Sánchez, y el intendente de Ullum, David Dominguez, junto a autoridades de las carteras de Gobierno, Salud y Turismo, Cultura y Deporte.

Con esta nueva edición, el programa reafirma su compromiso de ser un puente directo entre el Centro Cívico y cada rincón de la provincia, priorizando la equidad en el acceso a los servicios esenciales.