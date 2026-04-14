Cada 14 de abril el calendario marca una fecha bastante peculiar y, para muchos, controvertida: el Día del Ex. Aunque a simple vista pueda sonar absurdo dedicarle un día a esa persona que, en muchos casos, rompió un corazón, la jornada ha ganado terreno en las redes sociales como un espacio de reflexión sobre los vínculos afectivos.

Existen dos posturas bien marcadas frente a esta efeméride: están aquellos que prefieren el olvido absoluto y quienes, por el contrario, consideran a su "ex" como alguien que dejó una huella importante, manteniendo incluso una relación de amistad y respeto tras la ruptura.

El origen: ¿De dónde salió esta fecha?

Aunque no existe un registro oficial que la catalogue como una celebración internacional de gran escala, se cree que el Día del Ex fue instaurado en 1987. El impulsor de esta idea habría sido el reverendo Ronald Coleman, quien buscó crear un momento para sanar heridas o simplemente reconocer el paso de esas personas por nuestra historia personal.

Pese a tener casi cuatro décadas de existencia, la celebración no es masivamente popular ni extendida de forma presencial, pero encuentra su pico de actividad cada año en el mundo digital.

Una excusa para soltar o recordar

Para la psicología moderna, más allá de la anécdota del calendario, este día funciona como una "excusa" para procesar el duelo de los amores que ya no están. En un mundo donde las relaciones suelen terminar y bloquearse en un clic, el 14 de abril propone, al menos, un minuto de pensamiento sobre lo aprendido en esas etapas.

¿Es un día para enviar un mensaje? Los especialistas sugieren cautela. Para la gran mayoría, la fecha sigue siendo un dato curioso de color, ideal para compartir memes o anécdotas con amigos, celebrando, más que a la persona en sí, el hecho de haber superado una etapa y haber seguido adelante.